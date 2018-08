«Μεγάλη εμπορική συμφωνία» με το Μεξικό «βλέπει» σύντομα ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια «μεγάλη εμπορική συμφωνία» με το Μεξικό, σύντομα, όπως έγραψε στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η σχέση μας με το Μεξικό έρχεται όλο και πιο κοντά ώρα με την ώρα. Κάποιοι πραγματικά καλοί άνθρωποι εντός της νέας και της παλαιάς κυβέρνησης, και όλοι συνεργάζονται στενά. Μια μεγάλη Εμπορική Συμφωνία με το Μεξικό θα μπορούσε να συμβεί σύντομα!», γράφει στην ανάρτησή του Τραμπ.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!