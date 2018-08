Επίθεση Τραμπ στην μηχανή αναζήτησης της Google

Επίθεση στην Alphabet έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αιτία το σύστημα κατάταξης, που όπως λέει δίνει προτεραιότητα σε αυτό που αποκαλεί ο ίδιος «ψευδείς ειδήσεις».

«Τα αποτελέσματα της αναζήτησης από τη Google για «ειδήσεις από τον Τραμπ» εμφανίζουν μόνο τα ρεπορτάζ των Μέσων Ψευδών Ειδήσεων. Με άλλα λόγια, τα έχουν φτιάξει έτσι, για μένα και άλλους, ώστε τα περισσότερα θέματα και ειδήσεις είναι ΚΑΚΕΣ», αναφέρει μεταξύ άλλων στις κατηγορίες, σύμφωνα με το MarketWatch.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...

Σε άλλη δημοσίευση του σημειώνει: «Το Google και άλλοι καταργούν τις φωνές των Συντηρητικών και κρύβουν πληροφορίες και νέα που είναι καλά. Ελέγχουν τι μπορούμε και δεν μπορούμε να δούμε. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση - θα αντιμετωπιστεί!»

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!