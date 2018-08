Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα για τα χακαρισμένα email της Κλίντον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter, κατηγόρησε την Κίνα ότι χάκαρε τα email της Χίλαρι Κλίντον, υποψήφιας των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2016, χωρίς ωστόσο να παρέχει αποδείξεις ή να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

«Τα email της Κλίντον, πολλά από τα οποία ήταν απόρρητες πληροφορίες, χακαρίστηκαν από την Κίνα. Η επόμενη κίνηση καλά θα ήταν να είναι από το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή, μετά από όλα τα λάθη τους (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Βρώμικος Φάκελος κ.λπ.), η αξιοπιστία τους θα χαθεί για πάντα!», έγραψε ο πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!