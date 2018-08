Τραμπ: Το CNN είναι εχθρός του λαού!

«Οι Ανώνυμες Πηγές αρχίζουν πραγματικά να ΚΑΙΝΕ τα μέσα ενημέρωσης. Είναι γεγονός ότι πολλές ανώνυμες πηγές δεν υπάρχουν. Πρόκειται για μυθοπλασία φτιαγμένη από τους δημοσιογράφους των Ψευδών Ειδήσεων. Κοιτάξτε το ψέμα μέσα στο οποίο βρίσκεται το Fake CNN. Πιάστηκαν επ' αυτοφώρω! Εχθρός του Λαού!», σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσίευση του στο κοινωνικό δίκτυο.

“Anonymous Sources are really starting to BURN the media.” @FoxNews The fact is that many anonymous sources don’t even exist. They are fiction made up by the Fake News reporters. Look at the lie that Fake CNN is now in. They got caught red handed! Enemy of the People!