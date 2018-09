Τραμπ: Δεν χρειάζεται ο Καναδάς στη νέα εμπορική συμφωνία Nafta

Δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί ο Καναδάς στη νέα εμπορική συμφωνία Nafta, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας το Κογκρέσο να μην παρέμβει στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν υπάρχει πολιτική αναγκαιότητα να διατηρήσουμε τον Καναδά στη συμφωνία Nafta. Αν δεν κάνουμε δίκαιη συμφωνία για τις ΗΠΑ, μετά από δεκαετίες κακομεταχείρισης, ο Καναδάς θα είναι εκτός», τόνισε σε ανάρτηση του στο Twitter.

Πρόσθεσε: «Το Κογκρέσο δεν πρέπει να αναμειχθεί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ή αλλιώς θα τερματίσω εντελώς της Nafta και θα είμαστε πολύ καλύτερα».

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...