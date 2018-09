Ο Τραμπ κατά της Nike για την επιλογή του Καπέρνικ

Τη δυσαρέσκεια του για τη Nike εξέφρασε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η εταιρεία αθλητικών ειδών επέλεξε τον Κόλιν Καπέρνικ για τον εορτασμό των 30 ετών του σλόγκαν, «Just Do It».

Ο αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου είχε γονατίσει στο άκουσμα του εθνικού ύμνου, αντί να μείνει ακίνητος εκφράζοντας σεβασμό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία κατά των Αφροαμερικανών.

Η επιλογή της Nike προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και είχε επιπτώσεις στη χθεσινή πορεία της μετοχής – έκλεισε με απώλειες 3,2%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε την Τετάρτη:

«Όπως ακριβώς η NFL (διοργανώτρια του αμερικανικού ποδοσφαίρου), της οποίας η εκτίμηση έπεσε πολύ, η Nike δέχεται θανατηφόρα πλήγματα με θυμό και μποϊκοτάζ. Αναρωτιέμαι αν είχαν την οποιαδήποτε ιδέα ότι θα ήταν έτσι. Οσον αφορά τη ΝFL, δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω και πάντα θα δυσκολεύομαι, μέχρι να σταθούν για τη ΣΗΜΑΙΑ!».

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!