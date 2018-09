Πρόταση εξαγοράς και των δύο μεγαλύτερων ναυπηγείων της χώρας, των ναυπηγείων Ελευσίνας και ναυπηγείων Σκαραμαγκά, (ΕΝΑΕ) διατύπωσε επισήμως προς την κυβέρνηση η αμερικανικών συμφερόντων ΟΝΕΧ Shipyards.



Όπως μεταδίδει η Καθημερινή, η δημοσιοποίηση της πρότασης εξαγοράς έγινε από τον επικεφαλής της ΟΝΕΧ Πάνο Ξενοκώστα το πρωί του Σαββάτου στην ΔΕΘ παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του αμερικανού υπουργού Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος, του αμερικανού πρέσβη Τζέφρεϊ Πάιατ και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού Οικονομίας Στέργιου Πιτσιόρλα.



Η en bloc πρόταση εξαγοράς για Σκαραμαγκά και Ελευσίνα έρχεται από την αμερικανική εταιρία η οποία ήδη αποκτά μέσω του άρθρου 106 το Νεώριο Σύρου κατόπιν και της σχετικής συζήτησης που έγινε την Πέμπτη στο μονομελές πρωτοδικείο Σύρου.



Όσον αφορά στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), εξηγεί στην «Κ» ο Π. Ξενοκώστας, η ΟΝΕΧ εκδήλωσε ενδιαφέρον τόσο για τo εμπορικό τμήμα όσο και για το στρατιωτικό τμήμα των ναυπηγείων.



Η πρόταση αναμένεται να προχωρήσει μέσω της διαδικασίας του ειδικού διαχειριστή που έχει τοποθετηθεί στα ΕΝΑΕ.

Όσον αφορά στα ναυπηγεία Ελευσίνας, συμφερόντων του ομίλου Ν. Ταβουλάρη, η πρόταση εξαγοράς αναμένεται να προχωρήσει μέσω διαδικασίας εξυγίανσης με τη συναίνεση των πιστωτών, την οποία ήδη «τρέχει» η κυβέρνηση.



Η επένδυση στο Νεώριο ανέρχεται στα 110,9 εκατ. ευρώ ενώ πολλαπλάσια αναμένεται να είναι η αξία της en bloc συμφωνίας εφόσον αυτή ολοκληρωθεί.



Τους τελευταίους μήνες έχουν πυκνώσει οι πληροφορίες περί επικείμενου μεγάλου ναυπηγικού προγράμματος φρεγατών και η εμπλοκή αμερικανικών συμφερόντων, εταιρίας προσδίδει το «νατοϊκό DNA» που απαιτείται για μια τέτοια εξέλιξη.



Την είδηση χαιρέτισε ο αμερικανικός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ, ο οποίος, σε ανάρτησή του στο twitter, αναφέρει: «Θαυμάσιο να βλέπουμε μια ανακοίνωση αμερικανικής επένδυσης».

Wonderful to see a U.S. investment announcement @USATIF_2018 #ONEX Πρόταση εξαγοράς των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά από την αμερικανική ΟΝΕΧ https://t.co/JIGYAXp05d