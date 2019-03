Δραγασάκης: Επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει το Κουβέιτ σε ελληνικές εταιρείες

Με τον υπουργό Οικονομικών του Κουβέιτ, Δρ. Ναγιέφ Φαλάχ αλ Χατζράφ συναντήθηκε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνα υπουργού στο twitter υπάρχει σημαντική δυναμική για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την εμβάθυνση των οικονομικών συνεργειών με αμοιβαία επωφελής όρους, ενώ σημειώθηκε ότι το Κουβέϊτ προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας που είναι γνωστή ως «Κουβέιτ 2035».

