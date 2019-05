Για ακόμη μία χρονιά η ΕΥ Ελλάδος ξεχωρίζει στα ITR Awards

Το φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR) απένειμε στην EY Ελλάδος για πέμπτη χρονιά, το βραβείο “Greece Tax Firm of the Year”, και, για δέκατη χρονιά, το βραβείο “Greece Transfer Pricing Firm of the Year”.