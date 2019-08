Την πρέσβη της Κίνας συνάντησε ο Χρ. Σταϊκούρας

O Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο του με την Πρέσβη της Κίνας κα Zhang Qiyue.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, που ξεκίνησε το 2006.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες “Belt and Road” και CEEC [«17+1»], καθώς και το τριετές πλάνο δράσης και συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που αποσκοπούν στη διεύρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας.

