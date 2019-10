Κορκίδης: Πρώτη φορά ξένοι πληρώνουν για να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα

Αισιόδοξος δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Β. Κορκίδης για την αναστροφή του κλίματος στο επιχειρείν από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Με αφορμή στοιχεία που παρουσίασε η οικονομική εφημερίδα “Handelsblatt” τα οποία αποτυπώνουν τους φόβους των νέων επιχειρηματιών για την πορεία της επιχείρησής τους στην Ελλάδα ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ σημειώνει ότι μέσα στην δεκαετία της κρίσης, από την οποία εσχάτως εξήλθε η χώρα, διαμορφώθηκε ένα κλίμα φοβίας κυρίως στους νέους επιχειρηματίες ωθώντας παράλληλα πολλά αξιόλογα μυαλά που τα έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία να φύγουν στο εξωτερικό.

Με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που επαναπροσδιορίζουν βασικές παραμέτρους του επιχειρείν το κλίμα αλλάζει επί τα βελτίω, γεγονός που μας επιτρέπει να δούμε συνολικά από αισιόδοξη οπτική γωνία την οικονομική ανάπτυξη που επιζητά η χώρα.

Άλλωστε καλύτερη απάντηση από τη νέα έξοδο μας στις αγορές με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο δεν μπορεί να υπάρξει για το κλίμα που διαμορφώνεται στο επιχειρείν. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ σημειώνει το θετικό γεγονός πως για πρώτη φορά η Ελλάδα δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο. Το νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφηκε στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του ΟΔΔΗΧ με την απόδοση να πέφτει στο -0,02%. Το Δημόσιο άντλησε 487,5 εκ. ευρώ, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό κατά 2,7 φορές έναντι 1,6 φορές στην αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που πιστοποιεί το κλίμα αξιοπιστίας που έχει διαμορφωθεί για την ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές όπως αποτυπώθηκε και στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου όπου η απόδοση περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 1,5%. Σημειώνεται πως οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων συνεχίζουν να κινούνται σταθεροποιητικά, με του 10ετούς να διαμορφώνεται στο 1,45% και του 5ετούς στο 0,71%. Την είδηση μετέδωσε ως breaking news το πρακτορείο Bloomberg με τίτλο: «GREECE DRAWS NEGATIVE YIELD FOR FIRST TIME IN 3-MONTH BILL SALE»