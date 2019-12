Νέος κύκλος εκκόλαψης startups από το ΕΒΕΑ

Άλλον έναν κύκλο υποδοχής και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στη Θερμοκοιτίδα του, «ανοίγει» το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ).

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο καλεί, ενδιαφερόμενες νεοφυείς καινοτομικές επιχειρήσεις (startups) και επιχειρηματικές ομάδες, να υποβάλλουν έως τις 15 Δεκεμβρίου, αίτηση ένταξης στα προγράμματα υποστήριξης του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕ) και στη δομή της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων της Αθήνας (ΘΕΑ), με δυνατότητα ενσωμάτωσής τους είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, ή στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες, ή νεοφυείς επιχειρήσεις με μία συγκεκριμένη καινοτομική επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία, ή προϊόν προς ανάπτυξη καθώς σε ομάδες αποφασισμένες να εργαστούν πάνω στην επιχειρηματική ιδέα και τη μετουσίωσή της σε επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση.

Σημειώνεται, ότι η κάθε ομάδα που θα γίνει δεκτή, αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα προγράμματα και τις δράσεις της θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο συνεργασίας με τους συμβούλους και τους μέντορες, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος στην περίοδο ανάπτυξης δεξιοτήτων - ανάπτυξης επιχειρήσεων. Επίσης, για ομάδες αποτελούμενες μόνο από έναν ιδρυτή, ο ιδρυτής δεσμεύεται να εντάξει τουλάχιστον έναν συνιδρυτή μέσα στους πρώτους τρεις μήνες μετά την εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης

Η Θερμοκοιτίδα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning, marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα κ.ά.).

2. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.

3. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.

4. Πρόσβαση σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.

Υπογραμμίζεται ότι στις ομάδες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα υποστήριξης δεν παρέχεται φιλοξενία στο χώρο της θερμοκοιτίδας

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας

Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας, πλην των παραπάνω υπηρεσιών, παρέχονται και τα εξής:

1. Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.

2. Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.

3. Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.

4. Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.

5. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

Τα οφέλη

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θερμοκοιτίδα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, επικοινωνίας, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων, προώθηση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων, υποστήριξη για την πρόσβαση σε κεφάλαια που αφορούν τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και σε δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υποβολή Αιτήσεων

Όπως προαναφέρθηκε, οι αιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2019 θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) από επιτροπή συμβούλων και μεντόρων της ΘΕΑ. Επιλεγμένες ομάδες θα προσκαλούνται για συνέντευξη (interview) για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν την Φάση Α'.

Φάση Α' Προ-επώαση (Pre-incubation)

Οι θετικά αξιολογημένες επιχειρηματικές ομάδες καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα και θα είναι διάρκειας τριών εβδομάδων.

Στο διάστημα αυτό οι επιχειρηματικές ομάδες θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας με στόχο να διαπιστωθεί πόσο εφικτή είναι η υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, αλλά και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους.

Βασικό ορόσημο της Α' φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης Τεχνικής Σκοπιμότητας (Technical Feasibility Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.

Φάση Β' Πρόγραμμα Επώασης (Incubation)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης ακολουθεί το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα φιλοξενίας, ή πρόγραμμα υποστήριξης στη Θερμοκοιτίδα, διάρκειας έως και 6 μηνών.

Για να ενταχθούν επιχειρηματικές ομάδες στα Προγράμματα Φιλοξενίας ή Υποστήριξης θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της ΘΕΑ.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων και του προσωπικού της ΘΕΑ, καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan).

Παράλληλα, οι επιχειρηματικές ομάδες, εκτός των υπηρεσιών Φιλοξενίας και Υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α. καθώς και παράλληλες πρωτοβουλίες όπως η επαφή με το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, Funds, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, διεθνείς εκθέσεις κ.ο.κ

Φάση Γ' Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking)

H επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκκόλαψης σηματοδοτεί την "αποφοίτηση" των επιχειρηματικών ομάδων από τις εγκαταστάσεις της ΘΕΑ, τη σύσταση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (έναρξη επιτηδεύματος) στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ήδη κατά τις προηγούμενες φάσεις, τη διαρκή υποστήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της προνομιακής συμμετοχής στις επιμέρους, καθώς και δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το ΕΒΕΑ.

Επισημαίνεται, ότι οι υπηρεσίες του Προγράμματος Δικτύωσης δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 211-1036900-01 ή ηλεκτρονικά στο email: info@theathensincube.gr ­