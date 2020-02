Εκδήλωση για τις αναλύσεις ESG από την Ελληνική Ένωση CFA

Η Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece) διοργανώνει στις 6 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με τον οργανισμό PRI (Principles for Responsible Investment) και με την υποστήριξη του Hellenic Bankers Association UK, εκδήλωση με θέμα “ESG Incorporation in the Greek Market”.

Σε διεθνές επίπεδο, ο επενδυτικός κλάδος δείχνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για την ανάλυση ESG (Environmental, Social and Governance) δεδομένο του ότι οι κυβερνήσεις, οι ιδιοκτήτες στοιχείων ενεργητικού (asset owners) και οι επενδυτές υψηλού εισοδήματος (high-net worth investors) εξετάζουν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις των παραγόντων ESG στις επενδύσεις τους καθώς και σε ολόκληρο το φάσμα των αγορών κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, τα στελέχη του επενδυτικού κλάδου θα πρέπει να επιδεικνύουν καλές γνώσεις σε ζητήματα ESG, στις επενδυτικές τεχνικές καθώς και στην ανάλυση των επιμέρους παραγόντων.

Οι επενδυτές που ενσωματώνουν στην ανάλυσή τους στοιχεία ESG στοχεύουν σε εταιρείες που αποδεικνύουν αυξημένη πειθαρχία στην ενσωμάτωση των εν λόγω χαρακτηριστικών στο επιχειρησιακό τους μοντέλο.

Κεντρικά θέματα που θα αναλύσει ο ομιλητής της εκδήλωσης και στέλεχος του PRI κ. Felix Soellner, είναι οι τεχνικές ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στην ανάλυση επενδύσεων, τα εργαλεία και τα πλαίσια εφαρμογής που διαθέτουν οι επενδυτές καθώς και πρακτικά παραδείγματα για τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπου η ανάλυση ESG έχει εφαρμογή.

Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν στελέχη από τράπεζες, ΑΕΔΑΚ, μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες κ.α. Υποστηρικτής της εκδήλωσης είναι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο.