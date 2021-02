Πώς λειτουργούν από σήμερα εμπορικά και σούπερ μάρκετ

Με διαφορετικό τρόπο θα λειτουργούν από σήμερα έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου τα καταστήματα, καθώς η χώρα κατατάσσεται σε τέσσερα διαφορετικά επιδημιολογικά επίπεδα, όπου στο κάθε ένα προβλέπεται συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργίας αλλά και ωράριο.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν μόνο με τη μέθοδο του click away, ενώ στις περιοχές με πολύ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, θα μείνουν κλειστά. Αντίθετα στις περιοχές επιτήρησης, θα είναι ανοικτά υπό την προϋπόθεση εφαρμογής όλως των μέτρων προστασίας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 454 (ΦΕΚ Β), ανάλογα με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, η χώρα χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία είναι τα εξής: α) αυξημένου κινδύνου, β) πολύ αυξημένου κινδύνου, γ) μητροπολιτικές περιοχές, δ) επιτήρησης.

Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη, κάποια περιοχή μπορεί να αλλάζει επίπεδο.

Πού «ανήκει» η κάθε περιοχή

1. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

α) η περιφερειακή ενότητα Λέσβου, β) η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, γ) ο δήμος Εορδαίας, δ) οι δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας, ε) ο δήμος Σπάρτης, στ) ο δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, ζ) ο δήμος Τεμπών, η) ο δήμος Πύδνας - Κολινδρού, θ) ο δήμος Διρφυών - Μεσσαπίων και ι) ο δήμος Ρεθύμνης.

2) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:

α) ο δήμος Πατρέων, β) ο δήμος Χαλκιδέων, γ) ο δήμος Αγίου Νικολάου, δ) ο δήμος Μυκόνου και ε) ο δήμος Θήρας.

3. Στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται:

α) η περιφέρεια Αττικής, πλην της περιφερειακής ενότητας Νήσων, β) η περιφερειακή Ενότητα, γ) η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.

Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της επικράτειας.

Όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα με την κατάταξη της περιοχής, θα υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι λειτουργίας των καταστημάτων.

Τα εμπορικά καταστήματα

Επίπεδο επιτήρησης

Στις περιοχές του επιπέδου επιτήρησης μπορούν να λειτουργούν κανονικά όλα τα εμπορικά καταστήματα, με τους περιορισμούς ως προς τον αριθμό των πελατών ανά τετραγωνικά μέτρα και ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα στον κύριο χώρο του καταστήματος. Εξαιρούνται οι βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, χώροι στάθμευσης.

Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Επίπεδο αυξημένου κινδύνου

Στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με τη μέθοδο του click away, δηλαδή της παράδοσης του προϊόντος εκτός καταστήματος, κατόπιν ραντεβού.

Οι παραλαβές εντός του καταστήματος (click inside) θα επιτρέπεται μόνο για τους κλάδους ένδυσης, υπόδησης και ειδών χαρτοβιβλιοπωλείου, πάλι κατόπιν ραντεβού.

Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή του click away και του click inside, ο μέγιστος χρόνος που θα έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής από τη στιγμή που θα στείλει το sms με τον κωδικό 2 έως ότου παραλάβει το προϊόν, θα είναι δύο ώρες.

Επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου

Στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου αναστέλλεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.

Μητροπολιτικές περιοχές

Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων θα γίνεται με τη μέθοδο του click away, με το ωράριο να ορίζεται από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα το Σαββακύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Με εξαίρεση τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, στις υπόλοιπες μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών μόνο ως προς το μέρος εξόφλησης λογαριασμών, επισκευών και ανανέωσης χρόνου ομιλίας, τα καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρυκοΐας (κατόπιν ραντεβού), τα καταστήματα πώλησης περουκών κα ποστίς καθώς και τα περίπτερα που μπορούν να λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Τα καταστήματα τροφίμων

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα καπνικών), καθαριστήρια, pet shop, πρατήρια καυσίμων, φαρμακεία, στις περιοχές επιδημιολογικής επιτήρησης επιτρέπεται η λειτουργία τους από τις 7 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα.

Στις κατηγορίες αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου, το ωράριο καθορίζεται από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Στις περιφερειακές ενότητες Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζεται από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα.

Στη Χαλκιδική, το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η κατ' οίκον διανομή (delivery) τροφίμων έως τη μία τα μεσάνυχτα. Επίσης, στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, δεν επιτρέπεται η πώληση από τα σούπερ μάρκετ παιχνιδιών, ενώ στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου και τις μητροπολιτικές περιοχές πέραν των παιχνιδιών, απαγορεύεται και άμεση πώληση διαρκών αγαθών (υπολογιστές, οικιακές συσκευές, έπιπλα κ.ο.κ.). Επιτρέπεται μόνο ηλεκτρονικά καθώς και με click away.

Η εστίαση

Για την εστίαση, η λειτουργία σε όλες τις περιοχές είναι ενιαία και επιτρέπεται μόνο το πακέτο από το κατάστημα (take away), η διανομή (delivery) και η καθ’ οδόν εξυπηρέτηση (drive- through) και μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών και απαγορεύεται η παραμονή των πελατών εντός και εκτός των χώρων ευθύνης των επιχειρήσεων εστίασης.

Από την αναστολή εξαιρούνται τα εστιατόρια των ξενοδοχείων, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες και με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας.

Τα κομμωτήρια

Για τα κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής κ.ο.κ απαγορεύεται η λειτουργία τους για τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, ενώ στις υπόλοιπες μπορούν να λειτουργούν κατόπι ραντεβού τις εξής ώρες: από 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις περιοχές επιτήρησης, από 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στις περιοχές αυξημένου κινδύνου και στις μητροπολιτικές περιοχές από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Επισημαίνεται ότι στις μητροπολιτικές περιοχές, οι δραστηριότητες αυτές δεν θα λειτουργήσουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Τα ΚΤΕΟ

Τα ΚΤΕΟ θα λειτουργούν κατόπιν ραντεβού σε όλες τις περιοχές, αλλά με διαφορετικό ωράριο. Στις περιοχές επιτήρησης, το ωράριο ορίζεται ως τις 8 το βράδυ, στις αυξημένου και πολύ αυξημένου κινδύνου έως τις 5 το απόγευμα, όπως και στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη έως τις 8 το βράδυ.