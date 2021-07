Νέο ευρω-σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης με ελληνογαλλικό άρωμα...

Η ολοκλήρωση μιας υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ε.Ε στο πλαίσιο του προγράμματος European Defence Industrial Development Program (EDIDP), ανέδειξε στις 30 Ιουνίου 2021, ως προτεινόμενη επιλογή, τη λύση USSPS, που αναπτύχθηκε από Ευρωπαϊκή κοινοπραξία, με επικεφαλής τη καινοτόμο ελληνική εταιρεία ΕΤΜΕ, με δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αμυντικού υλικού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τη Naval Group και τη Navantia να διασφαλίζουν την υψηλοτέρου επιπέδου εμπειρία στη ναυτική μηχανική και στο τεχνικό συντονισμό, όπως ανακοινώθηκε. Η USSP, θα αναπτύξει ένα σύστημα βελτίωσης της Θαλάσσιας Επιτήρησης με την αξιοποιήση Μη-Επανδρωμένων Ημι-Σταθερών Πλατφορμών στο θαλάσσιο χώρο.

Το έργο «Ανάπτυξη μη επανδρωμένων ημι-σταθερών θαλάσσιων πλατφορμών για τη θαλάσσια επιτήρηση» (USSPS) θα αναπτύξει τη ραχοκοκαλιά ενός ομοσπονδιακού συστήματος προηγμένων συστημάτων (C5ISTAR).

Το USSPS θα ενσωματώσει στοιχεία και συστήματα καινοτόμων λύσεων, με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης, τη μείωση της χρήσης στοιχείων υψηλής αξίας και το κόστος που σχετίζεται με την αποστολή αυτή ενώ θα παρέχει, μόνιμη ενημέρωση για τη κατάσταση του θαλάσσιου χώρου.

Το έργο θα αναπτύξει μια μη επανδρωμένη, εξαιρετικά αυτόνομη, ενεργειακά αποδοτική και μικρού μεγέθους πλατφόρμα με βάση την τεχνολογία εξέδρας λαδιού, ικανή να ενσωματώσει ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων αέρα, επιφάνειας και υποθαλάσσιου χώρου. Οι πλατφόρμες θα επιτρέψουν την ανάπτυξη σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων βυθού και βαθέων υδάτων, και τη λειτουργία υπό αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Με την ETME, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας, και την Naval Group ως τεχνικό συντονιστή, η κοινοπραξία φέρνει σε επαφή σημαντικούς ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς παράγοντες (Navantia, Applied Intelligence Analytics Limited, Prolexia, Multimedia Workshop, Sener Aeroespacial, SIGNALGENERIX, SMST Designer & Constructors, Techlam, Tecnobit Slu, Unmanned Teknologies Applications) καθώς και ερευνητικά κέντρα (CY.RIC Cyprus Research And Innovation Center, Foundation For Research And Technology Hellas (FORTH) και Stichting Maritiem Research Instituut Nederland).

Μαζί, θα δημιουργήσουν μια πολύ καινοτόμο και υψηλής αξίας λύση για την προστασία διαφόρων θαλάσσιων περιοχών, επιτρέποντας την κάλυψη στον αέρα, την επιφανεία όσο και υποθαλάσσια χάρη στους κατάλληλους αισθητήρες.

Αναπτυγμένη από την αρχική κατοχυρωμένη ιδέα των πλατφορμών που αναπτύχθηκε από την ETME, μια ελληνική κορυφαία εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μηχανολογικών έργων και καινοτόμων λύσεων, το σύστημα USSPS θα συνδυάσει καινοτόμες λύσεις για την ολοκλήρωση και το συντονισμό των δυνατοτήτων C5ISTAR για τη δημιουργία δικτύων θαλάσσιας επιτήρησης και δίκτυο αισθητήρων βασισμένο σε ημι-σταθερές μη επανδρωμένες πλατφόρμες.

Αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε Κεντρο Ναυτικής Καινοτομίας

Η Naval Group έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2008. Ως συμμετέχουσα στο πρόγραμμα επιλογής φρεγάτων, η Naval Group σχεδίασε ένα ισχυρό σχέδιο για την Ελληνική Βιομηχανική Συμμετοχή για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων στην ελληνική βιομηχανία, διατηρώντας αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οικονομικά προγράμματα στην Ελλάδα.

Στόχος της Naval Group είναι να αναπτύξει περαιτέρω το εγχώριο αποτύπωμα της μέσω συνεργασιών με τη βιομηχανία, την έρευνα και ακαδημαϊκούς εταίρους. Πέρα από το πρόγραμμα φρεγάτων, ο Ναυτικός Όμιλος επιδιώκει να υποστηρίξει την ανάπτυξη των μελλοντικών ελληνικών ναυτικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων, μέσω έργων R&D με ελληνικές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε τεχνολογίες αιχμής, όπως κατασκευή πρόσθετων, προγνωστική συντήρηση, drones ή συστήματα ναυτικής αποστολής.

Tο 42μηνο αυτό πρόγραμμα για τη μελέτη, το σχεδιασμό, το πρωτότυπο και τη δοκιμή της λύσης αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας R & D, μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πρόγραμμα USSPS έχει την πλήρη υποστήριξη των Υπουργείων Αμυνας Ελλάδας και Κύπρου, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021, με διάρκεια 42 μήνες και προυπολογισμό που ανέρχεται στα € 19,469,437.57 ( τον υψηλότερο από τα 26 προγράμματα του EDIDP 2020 που επιλέχθηκαν, με συμμετοχή της Ε.Ε που ανέρχεται σε € 12.796.545,80.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ