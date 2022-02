Τζέφρι Πάιατ: Παράθυρο επανέναρξης απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ

Ως επιπλέον καταλύτη για την οικονομική αναζωογόνηση, χαιρετίζει ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ την άρση της υποχρέωσης επίδειξης αρνητικού τεστ κορωνοϊού για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε πως συζήτησαν για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αμερικανικών αερομεταφορέων προς την Ελλάδα τον επόμενο μήνα και την προοπτική μίας ακόμη τουριστικής χρονιάς-ρεκόρ από Αμερικανούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

The start of direct flights from the US to #Greece on March 7, earlier than any other year, "a vote of confidence to our country by a key market", Tourism Minister ⁦@Vkikilias⁩ said on Monday. Read more via ⁦@amna_newseng⁩ https://t.co/krcjXDev6n