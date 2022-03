Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρέσβη της Κίνας

Συνάντηση με τον πρέσβη της Κίνας, Xiao Junzheng, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διμερή θέματα και η κατάσταση στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

