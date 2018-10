Εργαστήρια της Euraprco στην Interamerican με θέμα τον πελάτη

Η Interamerican φιλοξένησε, πρόσφατα, τη σύνοδο μιάς ομάδας της κοινοπραξίας μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών Euraprco στην οποία συμμετέχει. Κεντρικό θέμα των εργασιών ήταν ο πελάτης και η βελτιστοποίηση - ο εμπλουτισμός της εμπειρίας του από την εταιρεία που εμπιστεύεται. Κατά το διήμερο workshop, συζητήθηκαν θέματα καινοτομίας και ψηφιακού, πελατοκεντρικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, με γνώμονα τις καλύτερες υπηρεσίες και την υψηλότερη απόδοση αξίας προς τον πελάτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στα εργαστήρια αναπτύχθηκαν εισηγήσεις και συζητήσεις για Optimizing Multi-Channel Customer Experience, Measuring and Integrating Customer Feedback και Digital Transformation and New Technologies. Τον οργανωτικό συντονισμό των εργαστηρίων είχε το Customer Experience Team της Interamerican.

Συμμετείχαν 10 στελέχη από 7 μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συμμετασχόντων προκάλεσε η παρουσίαση του προσκεκλημένου προέδρου της e-trikala, Γιάννη Κωτούλα, που πρόβαλε το πρότυπο ψηφιακό ταξίδι του Δήμου Τρικάλων, την εμπειρία από τις εφαρμογές στο δύσκολο ελληνικό περιβάλλον και τις προοπτικές - τα σχέδια εφαρμογών για μια «έξυπνη» πόλη. Αποτέλεσε προϊόν της παρουσίασης η διαπίστωση ότι οι σύγχρονες εξελίξεις και ανάγκες, από τις μεταβολές που συνεπιφέρει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δημιουργεί πολλές κατ’ αναλογία αντιστοιχίες στις δυαδικές σχέσεις αστικών κέντρων με πολίτες/δημότες και επιχειρήσεων με πελάτες. Τα στελέχη ξεναγήθηκαν, επίσης, στα τρία Contact Centers της εταιρείας και της Anytime και γνώρισαν τον καινοτόμο τρόπο λειτουργίας της πρώτης direct ασφάλισης στην Ελλάδα.

Η νεοσύστατη Customer Experience Team της INTERAMERICAN έχει ως στόχο τη δημιουργία πιστών πελατών, ενισχύοντας τη μακροχρόνια σχέση τους με την εταιρεία, την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, σε κάθε σημείο και κάθε ευκαιρία επαφής μεταξύ εταιρείας και πελάτη. Η νέα εμπειρία του πελάτη αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.