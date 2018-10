Chivas Venture: Παράταση στις συμμετοχές για τη διεκδίκηση του $1 εκατ.

Το Chivas Venture, ο παγκόσμιος διαγωνισμός κοινωνικής επιχειρηματικότητας δίνει παράταση για την υποβολή συμμετοχής ως την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα, προσφέροντας στους κοινωνικούς startuppers της χώρας περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία των δηλώσεων συμμετοχής τους, για τη διεκδίκηση μέρους της παγκόσμιας χρηματοδότησης $1 εκατ. ώστε να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της καθοδήγησης των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στον φετινό διαγωνισμό, το Chivas Venture ολοκλήρωσε τα δύο mentoring workshops, σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησής τους. Κορυφαίοι εισηγητές από τον χώρο των κοινωνικών start-ups παρουσίασαν στο πλήθος των ενδιαφερόμενων που συγκεντρώθηκαν θέματα που αφορούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς και επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου.

Στο 1ο mentoring workshop με θέμα «Technological evolution & Digital environment to empower social entrepreneurship» οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη χρήση digital εργαλείων για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους start-ups, δουλεύοντας διαδραστικά σε ομάδες, υπό την καθοδήγηση των Θάνου Παράσχου, Co-organizer, Startup Europe Week, και Δημήτρη Δημοσιάρη, Founder Mindspace & Thinkbiz.

Στο 2ο mentoring workshop με τίτλο “What makes social entrepreneurs different & Business models to make it as a successful social entrepreneur” οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από τους Δημήτρη Κοκκινάκη, Co–founder Impact Hub και Έλενα Λάμπρου, Community manager Impact Hub, σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα μοντέλα που μπορούν να ακολουθήσουν για να δημιουργήσουν μία επιτυχημένη start-up.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του διαγωνισμού Chivas Venture και να υποβάλουν συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα Chivas Venture, μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου 2018. Για απορίες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα στο Facebook και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους.