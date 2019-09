Η SAP αναγνωρίστηκε ως Ηγέτης στην Αυτοματοποίηση του Τομέα των Πωλήσεων

Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατατάχθηκε για πρώτη φορά ως Ηγέτης στην Έκθεση ‘2019 Magic Quadrant for Sales Force Automation από την Gartner Inc. Η Gartner προσδιορίζει την αυτοματοποίηση στον τομέα των πωλήσεων - sales force automation (SFA) ως «συστήματα που υποστηρίζουν την αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών και των διοικητικών αρμοδιοτήτων των πωλήσεων για τους ειδικούς στον τομέα των πωλήσεων των οργανισμών.»

Σύμφωνα με την έκθεση, η SAP κατατάσσεται ως Ηγέτης λόγω του ολοκληρωμένου οράματος της εταιρείας, καθώς και της δυνατότητας εκτέλεσής του. «Σήμερα, ο τομέας των πωλήσεων οφείλει να ασχολείται με όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός οργανισμού και ενός πελάτη, εάν θέλει να θεωρείται επιτυχημένος», δήλωσε ο Giles House, General Manager, Sales Cloud της SAP.

«Παρέχοντας μια καλύτερη εμπειρία πώλησης, με δεδομένα διαθέσιμα για κάθε περίσταση, οι αντιπρόσωποι πωλήσεων επικεντρώνονται ουσιαστικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας αγοράς αντί να ασχολούνται με τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Πιστεύουμε ότι η αναγνώρισή μας ως Ηγέτης στην έκθεση Magic Quadrant της Gartner για την Αυτοματοποίηση στον Τομέα των Πωλήσεων επικυρώνει την προσέγγισή μας για την οικοδόμηση ομάδων πωλήσεων υψηλών επιδόσεων που προσπαθούν να υπερβούν τους στόχους των εσόδων και να προσελκύσουν νέους πελάτες.»

Η SAP αναγνωρίστηκε επίσης, ως Ηγέτης στην έκθεση ‘2019 Gartner Magic Quadrant for Sales Performance Management’ καθώς και στην έκθεση ‘2018 Gartner Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites’.