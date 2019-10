Η Pylones Hellas στo IT Directors Forum 2019

H Pylones Hellas, πάροχος προηγμένων λύσεων πληροφορικής σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με μακρά παρουσία 20 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, συμμετείχε ως Sponsor στο IT Directors Forum 2019 που διεξήχθη την 23η Οκτωβρίου 2019 στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο που διοργανώθηκε για 14η συνεχή χρονιά, συγκέντρωσε υψηλόβαθμα στελέχη από τις κάθετες αγορές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σε μια προσπάθεια διερεύνησης των νέων τάσεων που επιβάλλει η ιλιγγιώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η άμεση επιρροή της σε όλα τα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων.

H Pylones Hellas, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ITC systems & security integrators στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτήσεων πληροφορικής των επιχειρήσεων, ξεκινώντας από τις υποδομές hardware και φτάνοντας μέχρι τις λειτουργικές διαδικασίες και την ασφάλεια.

Στο φετινό IT Directors Forum, η Pylones Hellas (ΙΒΜ Business Silver Partner) παρουσίασε λύσεις βασισμένες σε τεχνολογίες της IBM και πιο συγκεκριμένα τις λύσεις Cloud Pack for applications.

Τα ΙΒΜ Cloud Packs βρίσκουν εφαρμογή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους επιχειρηματικούς κλάδους δίνοντας την δυνατότητα σε αυτές να εκμοντερνίσουν τις εφαρμογές τους (modernization of applications) και να αξιοποιήσουν τις πλατφόρμες Openshift και Kubernetes σε Multicloud περιβάλλοντα.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο κος Εμμανουήλ Νέτος, Γενικός Διευθυντής της Pylones Hellas, συμμετέχοντας στο IT Experts’ Panel με θέμα “Trends and IT Solutions”, ανέφερε χαρακτηριστικά: "Οι επιχειρηματικές προκλήσεις και η τεχνολογία σε πολύ λίγο καιρό θα αποτελούν δύο έννοιες που θα πηγαίνουν μαζί σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον πλανήτη. Δεν θα μπορεί να υπάρξει βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς τεχνολογία. Το customer experience αποτελεί μια πρόκληση και οι εταιρείες οφείλουν να είναι σε θέση να προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία στον κάθε μοναδικό πελάτη μέσα από την χρήση των προϊόντων τους. Η βελτίωση του customer experience αποτελεί πλέον "Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα" για τις εταιρείες. Προς τη κατεύθυνση αυτή η ΙΒΜ με τις καινοτομίες που προτείνει -και υλοποιούμε εμείς οι συνεργάτες της- συνεχίζει να είναι επί δεκαετίες ένας αξιόπιστος συνεργάτης για χιλιάδες επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι μεγάλες τράπεζες, οι περισσότερες εταιρείες λιανικής και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν το ΙΒΜ Cloud".