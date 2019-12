Δύο Ελληνικές επιχειρήσεις διακρίθηκαν στα European Business Awards

Πραγματοποιήθηκε εχθές, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, το European Business Awards Gala 2019 sponsored by RSM, η 12η τελετή απονομής των European Business Awards, η οποία έλαβε χώρα στην Βαρσοβία της Πολωνίας. Τα European Business Awards είναι τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά βραβεία επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη τα οποία ως στόχο έχουν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας η οποία αντιπροσωπεύει τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, την καινοτομία και την επιχειρηματική ηθική, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν όλες αυτές τις αξίες.

Η επιτυχημένη πορεία της χώρας μας στα European Business Awards για μια ακόμη χρονιά, ενισχύει τη δυναμική παρουσία της Ελληνικής επιχειρηματικότητας προς την Ευρώπη συνολικά. Για 10 συνεχή έτη η RSM Ελλάδος ήταν o κύριος χορηγός και ενεργός υποστηρικτής των European Business Awards σε τοπικό επίπεδο, καθώς υποστήριζε ενεργά το θεσμό στοχεύοντας στην προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας και παρέχοντας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αφιλοκερδώς, συνολική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, με σκοπό την προβολή και ανάδειξή τους πανευρωπαϊκά. Μέσα από την προσπάθεια αυτή, η RSM Ελλάδος είχε ως στόχο, ειδικά τη περίοδο της κρίσης, την ανάδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών τους, μέσω των οποίων παράγεται αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Φέτος, 26 Ελληνικές εταιρίες έφτασαν στην τελική φάση των βραβείων κατακτώντας έτσι τη διάκριση με τον τίτλο National Winner. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την εξαιρετική επίδοση των εταιριών αυτών και τις κατατάσσει στην ελίτ των καλύτερων επιχειρήσεων της Ευρώπης, καθώς έχουν διέλθει μιας ενδελεχούς αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή σε κάθε φάση του διαγωνισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης επιτελείτε με αυστηρά κριτήρια αναφορικά με την οικονομική απόδοση, την λειτουργική δραστηριοποίηση και την ακολουθούμενη πολιτική ανάπτυξης και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης των εταιριών καθώς και των συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν την κάθε κατηγορία των βραβείων.

Οι 19 Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ταξίδεψαν στη Βαρσοβία και διαγωνίστηκαν για να διεκδικήσουν το βραβείο της καλύτερης επιχείρησης της Ευρώπης στην κατηγορία που συμμετείχαν, είναι οι εξής:

Κατά τη διάρκεια του European Business Awards Gala 2019 sponsored by RSM ανακοινώθηκαν οι νικητές για κάθε μια από τις 19 επίσημες κατηγορίες των βραβείων καθώς και ο νικητής της ψηφοφορίας του κοινού European Public Champion. Η επιτυχημένη πορεία που επιδεικνύει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο θεσμό αυτό συνεχίστηκε και φέτος. Ανάμεσα στις 20 ευρωπαϊκές εταιρίες που διακρίθηκαν στον τελικό βραβεύτηκαν και δύο Ελληνικές!

Το βραβείο “The Germany Trade & Invest Award for International Expansion” απονεμήθηκε στην εταιρία DHI Global Medical Group, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας επιτυχημένης, δυναμικής και καινοτόμας στρατηγικής για την επέκταση της τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και την κατοχή του ηγετικού ρόλου στον κλάδο της. Παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό, οι κριτές αναγνώρισαν στην DHI Global Medical Group την επιχειρηματική ευρηματικότητα, την δεοντολογική της φιλοσοφία και την επιτυχημένη και σταθερά ανοδική οικονομική της πορεία. Ως αποτέλεσμα, οι επίτιμοι κριτές των βραβείων την ξεχώρισαν ως την καλύτερη ανάμεσα στις 11 επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη που είχαν φτάσει στον τελικό στην συγκεκριμένη κατηγορία. Το βραβείο της DHI Global Medical Group, “The Germany Trade & Invest Award for International Expansion” παρέλαβαν οι Πέγκυ Σταυριανού, DHI Operations Manager και Θεοφάνης Σκουλάτος, DHI IT Manager.

Επιπλέον, το βραβείο του “European Public Champion” κατέκτησε η εταιρία Cosmote E-Value η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από την ψηφοφορία του κοινού ανάμεσα στις 90 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες διαγωνίστηκαν για τη συγκεκριμένη διάκριση. Με την κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου, η εταιρία απέδειξε τη μεγάλη απήχηση της στο ευρύ κοινό το οποίο ανταπόδωσε έμπρακτα την εμπιστοσύνη του προς την εταιρία. Το βραβείο της Cosmote E-Value, “European Public Champion” παρέλαβαν οι Αμβρόσιος Καρδάρης, General Director, Δημήτρης Γκοτζαρίδης, Head of Operations και Μάρι Μάντακα, Corporate Communication Manager.

Ο κύριος Άθως Στυλιανού, Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Ελλάδος δήλωσε: «Συγχαρητήρια στις 26 ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν να κατακτήσουν τη διάκριση του National Winner και στις 19 από αυτές που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στον τελικό των European Business Awards 2019 με μεγάλη επιτυχία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που για ακόμη μια χρονιά μας δίνεται η ευκαιρία, μέσα από το European Business Awards Gala & Summit 2019 sponsored by RSM, να σταθούμε δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεχωρίσει και διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε έναν τόσο σημαντικό και υψηλού κύρους διαγωνισμό. Κάθε χρόνο οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μια πολύ σημαντική παρουσία στον Ευρωπαϊκό τελικό και σίγουρα η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση καθώς η DHI Global Medical Group και η Cosmote E-Value κατάφεραν να ξεχωρίσουν ως λαμπρά παραδείγματα όχι μόνο της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας. Η διάκριση αυτή αποτελεί και για τις 2 εταιρίες απόδειξη της δυναμικής τους πορείας και επιβράβευση του αναπτυξιακού τους προσανατολισμού».