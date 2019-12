Dolphin Capital: Στροφή στα πλωτά ξενοδοχεία πολυτελείας

Στροφή στον χώρο των πολυτελών πλωτών ξενοδοχείων και την επικερδή -όπως προκύπτει από τα στοιχεία- αναδυόμενη «αγορά των ψευδαισθήσεων», επιχειρεί η Dolphin Capital. Παράλληλα, το επενδυτικό όχημα Dolphin Capital Investors του ομίλου (εισηγμένη στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου) επικεντρώνεται στην υλοποίηση δύο επενδυτικών σχεδίων (One & Only στην Κέα και Kilada Hills Golf Resort) και ίσως ένα ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της DCI είτε θα αναπτυχθούν μέσω κοινοπραξιών (εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον) είτε θα πουληθούν. Με βάση την πιο πρόσφατη απόφαση Γ.Σ. μετόχων της DCI, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων πρόκειται να ρευστοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2021.

Η Dolphin Capital Partners επικεντρώνεται πλέον, κυρίως, στη διαχείριση των ξενοδοχειακών project που υλοποιεί και φιλοδοξεί να εισέλθει στον χώρο των κρουαζιερών πολυτελείας αλλά και στην πολλά υποσχόμενη «αγορά των… ψευδαισθήσεων», μέσω project βιωματικής ψυχαγωγίας όπως τα Museum of Illusions (Μουσεία ψευδαισθήσεων) και το Virtuality.

Την είσοδο της Dolphin Capital στον χώρο των πολυτελών κρουαζιερών προανήγγειλε χθες σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο εκ των ιδρυτών και δ/νων σύμβουλος της Dolphin Capital Partners (DCP) Μίλτος Καμπουρίδης. Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσω κοινοπραξίας της DCP με κορυφαίο όμιλο ξενοδοχείων πολυτελείας. Όπως εξήγησε ο Μ. Καμπουρίδης, θα πρόκειται για πλωτά ξενοδοχεία πολυτελείας που θα φέρουν το όνομα του ξενοδοχειακού ομίλου και «θα είναι ό,τι πολυτελέστερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά».

Το πρώτο πλοίο έχει ήδη αγοραστεί και μετασκευάζεται σε πλωτό ξενοδοχείο, με στόχο να είναι σε θέση να ξεκινήσει κρουαζιέρες το 2021. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της DCP, η επένδυση θα κυμανθεί στην περιοχή των 50-100 εκατ. ευρώ. Το πρώτο πλωτό ξενοδοχείο πολυτελείας της κοινοπραξίας θα δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, ενώ σχεδιάζεται να ακολουθήσουν και άλλα σε επιλεγμένες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το όνομα του ξενοδοχειακού ομίλου που θα λειτουργήσει ως «συμπαίκτης» της DCP στο κοινοπρακτικό σχήμα για τα πλωτά ξενοδοχεία, σενάρια φέρουν ως επικρατέστερες τις αλυσίδες «Aman» και «One & Only», με τις οποίες συνεργάζεται ήδη η DCP.

Τεστ ντράιβ του εν λόγω project σε μικρογραφία θα μπορούσε να θεωρηθεί η κίνηση της DCP να αποκτήσει ένα παραδοσιακό καΐκι μήκους 22,5 μέτρων, το οποίο μετασκευάζεται προκειμένου το 2020 να αξιοποιηθεί ως «πλωτή σουίτα» του πολυτελούς συγκροτήματος Amanzoe (Πόρτο Χέλι).

To Amanzoe λειτούργησε το 2012 και ήταν το πρώτο επενδυτικό σχέδιο της DCP που πήρε σάρκα και οστά στην Ελλάδα. Για την υλοποίησή του απαιτήθηκαν επενδύσεις ύψους 160 εκατ. ευρώ. Η μονάδα αναπτύσσεται σε έκταση 1.000 στρεμμάτων, διαθέτει 42 σουίτες και 9 βίλες (κατασκευάζονται 3 επιπλέον), το έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα 80.000 άτομα, που πλήρωσαν κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ ανά δωμάτιο για κάθε μέρα παραμονής. Υπενθυμίζεται πως η μονάδα ανήκει σε κοινοπρακτικό σχήμα της Dolphin Capital και της Grivalia Hospitality ενώ τη διαχείριση έχει η DCP.

Στρατηγικού χαρακτήρα είναι η απόφαση της DCP να αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς στον χώρο της βιωματικής ψυχαγωγίας.

Ο όμιλος απέκτησε τα δικαιώματα ενός concept χώρου βιωματικής ψυχαγωγίας που ξεκίνησε από την Κροατία και μετεξέλιξε σε επενδυτική πλατφόρμα με την επωνυμία «Enthoosia». Η πλατφόρμα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2018 και έχει στην ιδιοκτησία της 2 «Museum of Illusions» (Μουσείο Ψευδαισθήσεων): έναν στην Αθήνα κι ένα στην Κωνσταντινούπολη.

Ενδεικτικό της επιτυχίας που είχαν τα δύο πρώτα μουσεία της Enthoosia είναι το γεγονός πως το Museum of Illusions της Αθήνας (Ερμού) μέτρησε περισσότερους από 200.000 επισκέπτες στους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας του ενώ το αντίστοιχο της Κων/πολης επισκέφθηκαν 100.000 άτομα στους τέσσερις μήνες που λειτουργεί.

Το χαμηλό κόστος του project (απαιτείται χώρος 400-600 τ.μ.) και η άμεση απόδοση σε έσοδα (χρειάζεται περί τους 3 μήνες για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει) οδήγησαν την DCP στην απόφαση να διατηρήσει τον έλεγχο της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης των Museum of Illusions, προκειμένου να εισπράττει το «ζεστό» χρήμα των εισιτηρίων εισόδου.

Επιπλέον 5 Museum of Illusions κατασκευάζονται αυτή την περίοδο σε Μαδρίτη, Θεσ/νίκη, Νέο Δελχί, Πόρτο και Ορλάντο, ενώ 13 βρίσκονται σε φάση μελέτης. Τα 5 υπό κατασκευή και 13 υπό μελέτη μουσεία σχεδιάζεται να λειτουργήσουν εντός του 2020. Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει 50 Museum of Illusions σε όλο τον κόσμο.

Από κοινού ιδιοκτήτες της Enthoosia είναι η Dolphin Capital και ο (γνωστός ως παρουσιαστής των τηλεοπτικών παιχνιδιών Survivor) Σάκης Τανιμανίδης.

Εκτός των μουσείων ψευδαισθήσεων η DCP αναπτύσσει δίκτυο χώρων βιωματικής ψυχαγωγίας με τη χρήση συστημάτων εικονικής πραγματικότητας. Το πρώτο Virtuality λειτουργεί ήδη στο The Mall Athens.

Ο όμιλος DCP έχει διαχειριστεί από το 2005 μέχρι σήμερα επενδυτικά κεφάλαια 1,2 δισ., υλοποιώντας οικιστικά και ξενοδοχειακά project σε 9 χώρες. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Μ. Καμπουρίδη, φθάνουν τα 450 εκατ. ευρώ.

Εκτός των εν λειτουργία ξενοδοχείων Amanzoe και Nikki Beach και τα υπό κατασκευή One & Only (Κέα) και Kilada Hills Golf Resort (Αργολίδα), οι ενεργές επενδύσεις της Dolphin Capital περιλαμβάνουν ακόμα την εταιρεία Aristo Developers, την επένδυση Apollo Heights Resort (4.000 στρέμματα) στην Κύπρο και το οικιστικό project «Lavanta» στην Τουρκία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Aristo Developers, στην οποία η DCP ελέγχει το 47,9%. Από το 2007 που εξαγόρασε ποσοστό της η DCP, η εταιρεία πούλησε 2.000 κατοικίες αλλά κλυδωνίστηκε από το 2013, όταν η Κύπρος εισήλθε σε εποχή Μνημονίου. Τότε η Aristo είδε τις πωλήσεις της να κατρακυλάνε από τα 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα επίπεδα των 20 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν να απειληθεί άμεσα με κατάρρευση αφού ο δανεισμός της εκτοξεύτηκε στα 450 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα χορήγησης Golden Visa, ωστόσο, της κυπριακής κυβέρνησης στους ξένους που αποκτούσαν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο άλλαξε τα δεδομένα. Την τελευταία τριετία, η Aristo επανήλθε σταδιακά στα προ κρίσης επίπεδα πωλήσεων, με αποτέλεσμα ο δανεισμός της να συρρικνωθεί στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ και να διασωθεί.

Ενεργή παραμένει και η επένδυση Lavanta στα τουρκικά παράλια. Το οικιστικό project αναπτύσσεται σε έκταση 70 στρ. σε περιοχή κοντά στο Νταλαμάν και μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί, σύμφωνα με την DCP, 60 κατοικίες.

Τα project που φέρνουν υπεραξίες

Τρία είναι τα project από τα οποία οι μέτοχοι της DCP προσδοκούν να εγγράψουν τις μεγαλύτερες υπεραξίες.

Το πρώτο είναι η επένδυση One & Only, την οποία υλοποιεί στην Τζιά από το καλοκαίρι (η τελετή θεμελίωσης και η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε τον περασμένο Ιούλιο).

Πρόκειται για το πρώτο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα που δημιουργείται στην Ελλάδα και η επένδυση θα φθάσει τα 150 εκατ. ευρώ. Το έργο θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση 600 στρ. και θα περιλαμβάνει κεντρική μονάδα, κτίριο spa, κέντρο καταδυτικού τουρισμού, μαρίνα, γήπεδα τένις, 75 πολυτελή δωμάτια (pavilion) ξενοδοχείου και μικρό αριθμό πολυτελών βιλών.

Την κατασκευή του έργου έχει αναλάβει η Redex και το ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργήσει το 2021.

Στην επένδυση μετέχει με 40% η Kerzner International Holdings, θυγατρική του Investment Corporation of Dubai (ICD) και μητρική της One & Only Resorts.

Μέχρι την άνοιξη του 2020 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα υλοποίησης της επένδυσης Kilada Hills Golf Resort. Η επένδυση θα αναπτυχθεί σε έκταση 2.026 στρ., όπου θα δημιουργηθούν γήπεδο γκολφ 18 οπών, πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, Beach Club και αθλητικό κέντρο. Η πρώτη φάση της επένδυσης θα απορροφήσει 300 εκατ. ευρώ.

Στις αρχές του 2020 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα υλοποίησης επένδυσης της DCP στο Μαϊάμι. Ο όμιλος απέκτησε ακίνητο στην περιοχή Wynwood, όπου θα δημιουργήσει το Wynwood Moxy Hotel σε κοινοπραξία με την Baywood Hotels. Το ξενοδοχείο θα είναι δυναμικότητας 120 δωματίων και η επένδυση για την κατασκευή του θα ανέλθει σε 70 εκατ. ευρώ ενώ 11 εκατ. δολάρια κόστισε η αγορά της έκτασης. Τη διαχείριση του ξενοδοχείου θα έχει η DCP.