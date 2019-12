Σαράντης: Στο 42,436% το άμεσο ποσοστό της Hawkeye

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε, ότι λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία HAWKEYE HOLDING LTD της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας MARGINPLUS INVESTMENTS LTD, την 11.12.2019, η HAWKEYE HOLDING LTD κατέχει πλέον άμεσα (και όχι έμμεσα μέσω της MARGINPLUS INVESTMENTS LTD) 29.653.200 μετοχές εκδόσεως της Σαράντης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,436% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρεία HAWKEYE HOLDING LTD ανήκει στους κκ. Γρηγόρη Π. Σαράντη, Κυριάκο Π. Σαράντη και Αικατερίνη Π. Σαράντη, οι οποίοι έχουν συνάψει την από 24.12.1997 προφορική συμφωνία βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των ψήφων που κατέχουν να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας.

Επομένως, τα ως άνω πρόσωπα κατέχουν πλέον άμεσα και έμμεσα 35.261.851 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,462% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.