Ολοκληρώθηκε το 32ο Ασφαλιστικό Συνέδριο του insuranceforum.gr

Το insuranceforum.gr ολοκλήρωσε το 32ο Ασφαλιστικό Συνέδριό του, που πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά στην πόλη του Βόλου με τη συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλειών Ν. Μαγνησίας (ΣΥ.Δ.Α.Μ.) και υπό την Αιγίδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις σημαντικότερες προκλήσεις που παρουσιάζονται στην ασφαλιστική βιομηχανία σε ένα θεσμικά και τεχνολογικά αλλαγμένο περιβάλλον. Επί τάπητος τέθηκαν τα ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, το επάγγελμά τους και την προοπτική τους στην καθιερωμένη συνάντηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον Βόλο. Στην κεντρική θεματολογία του συνεδρίου και μέσα από τις 5 παρουσιάσεις ξεχώρισαν οι σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αλλά και οι αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές για τον GDPR.

Κοινός τόπος των ομιλητών αποτέλεσε η διαπίστωση ότι ο ασφαλιστικός κλάδος οφείλει να λειτουργεί ενωμένος με στόχο τη μετάβαση στη νέα οριοθετημένη από τη νομοθεσία και την τεχνολογία εποχή. Η τεχνολογία και οι νομοθετικές αλλαγές έρχονται προς όφελος των καταναλωτών και κατ’ επέκταση προς όφελος των επαγγελματιών διαμεσολαβητών.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με το καλωσόρισμα του κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη, Προέδρου του Επιμελητηρίου Ν. Μαγνησίας που δήλωσε τη στήριξή του σε κάθε μορφή επιμόρφωσης και ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου. Ακολούθως, η κα. Άννα Τσιτσιγιάννη, Πρόεδρος ΣΥ.Δ.Α.Μ. δήλωσε χαρούμενη και για τη φετινή συνεργασία με το insuranceforum.gr, ενώ υπογράμμισε πως αυτά που ενώνουν τους επαγγελματίες του κλάδου είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν.

Στην πρώτη ενότητα «Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και οι σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή» ο κ. Τσεκούρας με την ομιλία του: «Digital εποχή και Νομική Προστασία» έκανε μία προβολή στο μέλλον για το πώς θα εξελιχθεί η ασφάλιση στους τομείς των αυτοκινήτων, των εργασιακών, της περιουσίας, του περιβάλλοντος αλλά και της νομικής προστασίας.

Ο κ. Τσακατούρας στη δική του εισήγηση με τίτλο «Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και οι σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή» αναφέρθηκε στους νέους ορίζοντες και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο νέο ασφαλιστικό περιβάλλον.

Η κα. Χαμπάκη, με την παρουσίασή της: «Internet of Things ή Insurance of Things; Έξυπνες συσκευές για έξυπνη ασφάλιση» ξεκαθάρισε πώς το internet of things αλλάζει ριζικά την ασφαλιστική βιομηχανία.

Ο κ. Ραλλάκης με την εισήγηση «Νέοι τρόποι πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων με τη βοήθεια του neuromarketing» ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Neuromarketing για την ανάπτυξη των πωλήσεων μας.

Τέλος, η κα. Χαμπάκη, στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, διεξήγαγε μία περιεκτική ομιλία με θέμα τον «Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων GDPR». Η ομιλία της προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων, καθώς ενημερώθηκαν για όλες τις αλλαγές γύρω από τη νέα νομοθεσία.



Στο κλείσιμο του συνεδρίου έλαβε χώρα ένα στρογγυλό τραπέζι συζήτησης, με συμμετέχοντες τους ομιλητές αλλά και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Δόθηκε με αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία για έναν γόνιμο διάλογο με τους ομιλητές, οι οποίοι απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αλλά και με το πώς ο κλάδος μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.



Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε ο Γενικός Διευθυντής της Insurance Innovation, κ. Αριστείδης Βασιλειάδης.