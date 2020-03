Τρία αεροσκάφη παρέδωσε στην Πολεμική Αεροπορία η ΕΑΒ

Στην ιστορική συγκυρία των δύσκολων ημερών που περνάμε λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) συνεχίζει αδιάκοπα και αταλάντευτα την λειτουργία της, προσηλωμένη στην εκπλήρωση της Αποστολής της - ως η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της Χώρας - για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι Ξένων πελατών.

Η Διοίκηση της Εταιρίας στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πρωταρχικό μέλημα, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των πελατών της, των συνεργατών και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου μεριμνά - ως οφείλει - για την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών και μέτρων που αποφασίζει η Πολιτεία.

Σε αυτή την προσπάθεια οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ παίζουν τον κυρίαρχο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε αυτούς ακριβώς τους εργαζομένους που συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τη μάχη από τους χώρους εργασίας τους, η Διοίκηση της Εταιρίας αισθάνεται την υποχρέωση να απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ, αφού συναισθανόμενοι το χρέος τους έναντι της Πατρίδας, με αυταπάρνηση συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με υπευθυνότητα, υψηλό επαγγελματισμό, αφοσίωση και ψυχραιμία.

Έτσι, με απόλυτη προτεραιότητα το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμενων, εντός του τρέχοντος μηνός Μαρτίου αποδόθηκαν για επιχειρησιακή αξιοποίηση στην Πολεμική Αεροπορία ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος CL-215, ένα μεταφορικό αεροσκάφος C-130 και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-4E.

Την ίδια περίοδο η ικανοποίηση των Ξένων Πελατών εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στα λόγια τους εκπροσώπου της Lockheed Martin, με αφορμή την αποστολή – εν μέσω εβδομάδας κρίσιμων εξελίξεων για τη χώρα αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο – ενός ακόμα υποσυγκροτήματος του αεροσκάφους C-130J, ενός αεροσκάφους δομικά τμήματα του οποίου κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην ΕΑΒ που αποτελεί αποκλειστική πηγή προμήθειας για την παγκόσμια αγορά:

Please be aware that the PF 5919 has been completed – packed and departed HAI on route for Meridian…. Thanks to everyone – please ensure that the message gets passed accordingly to any that have touched these units.

Οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές και οι συνθήκες αντίξοες. Παρόλ’ αυτά, χάρις στους εργαζομένους της, το σημαντικότερο κεφάλαιό της, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία προχωράει μπροστά, με την πίστη ότι το τέλος της δύσκολης πορείας θα τη βρει ακόμα πιο δυνατή.