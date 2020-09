Από την Amazon ο νέος πρόεδρος στην Public - MediaMarkt

Ο Piet Coelewij, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του κλάδου, διατελούσε ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πριν αναλάβει καθήκοντα προέδρου. To who is who και η νέα σύνθεση του Δ.Σ.