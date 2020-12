H Info Quest Technologies απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work

Η Info Quest Technologies ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work, (CERTIFIED by Great Place to Work) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas.

Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

«Το 2021 αποτελεί χρονιά σταθμό για την εταιρεία μας, μήτρα του Ομίλου QUEST, καθώς κλείνει μία 40ετία γεμάτη επιτεύγματα και επιτυχίες». δήλωσε ο κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και CEO της Info Quest Technologies. «Το ξεκίνημα της νέα μας δεκαετίας, το οποίο συμπίπτει και με το ξεκίνημα μιας εποχής ραγδαίων αλλαγών τόσο στο επιχειρηματικό, όσο και στο οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο, μας βρίσκει αισιόδοξους και έτοιμους να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, που έγιναν ακόμη μεγαλύτερες με την πανδημία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καινοτόμο αξία και να διακρινόμαστε όχι μόνο για τα επιχειρηματικά μας επιτεύγματα, αλλά και για την ποιότητα του εργασιακού μας περιβάλλοντος. Δέσμευση και φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσει η εταιρεία μας και στο νέο απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον να είναι ένας σπουδαίος οργανισμός για να εργάζεται κάποιος και να ευημερεί, μια επαγγελματική στέγη, που προσφέρει προοπτικές, εφόδια, ικανοποίηση και υπερηφάνεια σε κάθε εργαζόμενο που θέλει να δημιουργεί αξία με τη χρήση της τεχνολογίας.»