Meliá Hotels: Ανοίγει τρία ξενοδοχεία σε Κρήτη και Ρόδο

Σε συμφωνία με τη Zeus Hotels για τρία από τα 6 resorts που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, δύο στην Κρήτη και ένα στη Ρόδο, έχει προχωρήσει η Meliá Hotels International, ξενοδοχειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στην Ισπανία και ένας από τους ισχυρούς παίκτες στον τομέα των Resort.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα δύο ξενοδοχεία στην Κρήτη και ένα στη Ρόδο πρόκειται να ανοίξουν τις πόρτες τους ως μέλη του Affiliated by Meliá, με ένα νέο πακέτο υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με το οποίο η Meliá επανασυστήνει τις franchise λειτουργίες της και ως Sol by Meliá Hotels, ένα από τα brands του ομίλου με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε resorts.

Το ξενοδοχείο Blue Sea Beach, στην Κρήτη, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ως μέλος του Affiliated by Meliá εντός του 2022. To ξενοδοχείο Marina Beach, επίσης στην Κρήτη, θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο brand Sol by Meliá, και πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του υπό την καινούρια ονομασία το 2022. Και τα δύο resorts βρίσκονται κοντά στο Ηράκλειο, ενώ πρόκειται να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International, μέσω franchise συμφωνίας.

Στη Ρόδο, το τωρινό Cosmopolitan θα προστεθεί τον Μάιο επίσης στο πρόγραμμα Affiliated by Meliá, ως franchise του ομίλου. Το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει κάτω από την ομπρέλα Sol by Meliá το 2022, έπειτα από προσαρμογή των εγκαταστάσεων στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του brand.

Οι τρεις αυτές μονάδες ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Zeus Hotels, η οποία διαχειρίζεται 6 ξενοδοχεία στην Κρήτη και στη Ρόδο, 4 και 5 αστέρων. Η Zeus Hotels ανήκει στον όμιλο εταιρειών Παπακαλιάτη, ο οποίος έχει 55 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία του ελληνικού τουρισμού και παρουσία στον τομέα της φιλοξενίας.