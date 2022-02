Η EFFECT ανακηρύχθηκε Digital Banking Provider of the Year στα Digital Finance Awards 2022

H ΕFFECT τιμήθηκε με τo ανώτατο βραβείο Digital Banking Provider of the Year στη διοργάνωση των Digital Finance Awards 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου στο Sofitel Athens Airport Hotel, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ετήσιο event της Boussias επιβραβεύει πρωτοπόρα έργα και καινοτόμες πρωτοβουλίες εταιρικών οργανισμών που σχετίζονται με τον χρηματοοικονομικό τομέα και τις νέες τεχνολογίες στην πορεία προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Η επιτυχία της EFFECT σε αυτόν τον θεσμό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή, από τη στιγμή που η εταιρεία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και τις περισσότερες βραβεύσεις από κάθε άλλο οργανισμό στην κατηγορία-πυλώνα Digital Banking, καταδεικνύοντας την ποιότητα τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των υπηρεσιών της.

Η ανώτατη -“Grand”- διάκριση Digital Banking Provider of the Year αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας «χρυσής» πρωτιάς για την EFFECT, η οποία παράλληλα τιμήθηκε με 5 βραβεία επιπέδου Gold και ένα επιπέδου Bronze στις παρακάτω επιμέρους κατηγορίες:

- Best Private Banking / Wealth Management Digital Management - Gold

- Best Financial Trading & Investment Portfolio Digital Initiative – Gold

- Best Compliance / RegTech Initiative – Gold

- Best Financial Performance Initiatives – Gold

- Best API Project – Gold

- Best Fintech Solution – Bronze

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα: https://www.digitalfinanceawards.gr/

Δείτε εδώ την κριτική επιτροπή: https://www.digitalfinanceawards.gr/judges/#judges-banking