Ανάπτυξη δικτύου ΑΒ Βασιλόπουλος με πάνω από 60 νέα καταστήματα και επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ για το 2022

Σε ένα σχέδιο ανάπτυξης που εξελίσσεται σε δυο παράλληλα «μέτωπα», τόσο μέσα από τη δημιουργία ιδιόκτητων καταστημάτων, όσο και μέσα από το μοντέλο Franchise, ΑΒ Shop & Go, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτύσσει διαρκώς το δίκτυο καταστημάτων της, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το δίκτυο επεκτείνεται προσφέροντας επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όσους επιλέξουν να συνασπιστούν με ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στο χώρο του λιανεμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα AB Shop & Go είναι μικρά καταστήματα πόλης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, που προσφέρουν ταχύτητα και ευκολία αγορών. Είναι ένας νέος τύπος καταστήματος, που προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση των καθημερινών, έκτακτων ή συμπληρωματικών αγορών, ακόμη και τις Κυριακές.

Από το 2012, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνώρισε ότι τα αστικά καταστήματα ευκολίας αποτελούν ένα ανερχόμενο επιχειρηματικό πεδίο με εξαιρετική δυναμική. Ήδη, παραπάνω από 100 επιχειρηματίες έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτό το μοντέλο συνεργασίας, με την ΑΒ να έχει πλάνο να φτάσει τα 250 μέσα στην επόμενη τριετία, και έτσι να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της λεγόμενης «αγοράς ευκολίας» σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ωστόσο, με την ανάπτυξη του δικτύου δικαιόχρησης η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει και στα ιδιόκτητα καταστήματα και αποτελεί μια από τις πλέον ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες. Το επενδυτικό κονδύλι που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό, για το 2022, φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ και καλύπτει εκτός από τα νέα καταστήματα την ανακαίνιση υφιστάμενων, την ψηφιοποίηση των συστημάτων και τη βελτίωση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο η επένδυση για το νέο κατάστημα ΑΒ Πειραιώς και το ΑΒ Αεροδρόμιο ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Το Μητροπολιτικό κατάστημα στο Αεροδρόμιο «άνοιξε» τις πόρτες του την Πέμπτη 14 Απριλίου στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, στο τμήμα των αφίξεων (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Τ.Κ.19019, Σπάτα, Arrivals Terminal). Είναι ένα καινούριο εγχείρημα που προβάλλει και την ΑΒ αλλά και τα ελληνικά προϊόντα και τους Έλληνες παραγωγούς στα «μάτια» των ξένων επισκεπτών που φτάνουν στη χώρα μας μέσω του Ελ. Βενιζέλος.

Με καθαρό χώρο πώλησης 113 τ.μ., το ΑΒ Αεροδρόμιο θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, 18ώρες την ημέρα (07.00-23.00). Διαθέτει προϊόντα ψυγείου, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεχτά τυριά και αλλαντικά, κατεψυγμένα είδη, τρόφιμα παντοπωλείου, εκλεκτά κρασιά και ποτά από την κάβα, είδη προσωπικής περιποίησης, καθώς και απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά.

Διαθέτει όμως και τις αποκλειστικές σειρές προϊόντων: «ΑΒ κοντά στην ελληνική γη», με παραδοσιακά ζυμαρικά και όσπρια από Έλληνες παραγωγούς, την «Perla», μια μεγάλη κι εκλεκτή ποικιλία καφέ, και τα «OceaniQ», απορρυπαντικά και καθαριστικά με vegan σύνθεση σε οικολογικές συσκευασίες, καθώς επίσης και μία κάβα από επιλεγμένα κρασιά, ντόπιων μικροπαραγωγών.

Εκτός από το κατάστημα στο Αεροδρόμιο, ένα νέο ΑΒ ανοίγει στην Πειραιώς. Στο εμπορικό κέντρο Πειραιώς 86, στη συμβολή Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς, «ξεπροβάλλει» το ΑΒ Πειραιώς, το οποίο και απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να κάνουν τις αγορές τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Με καθαρό χώρο πώλησης 1.910 τ.μ., διαθέτει μεταξύ άλλων τμήμα οπωροπωλείου, τμήμα τυριών και αλλαντικών, τμήμα κρεοπωλείου, τμήμα ιχθυοπωλείου, τμήμα Grab & Go και τμήμα Αrmonia.

Το κατάστημα ενσωματώνει και νέες τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών. Για παράδειγμα digital οθόνες με προτάσεις και επιλογές για τα προϊόντα, info kiosk στα τμήματα Κάβας και Armonia, με πληροφορίες για τα προϊόντα, τα stand προτεραιότητας, για τις αγορές φρέσκων, το AB Touchpoint για την εκτύπωση ειδικών κουπονιών AB Plus, και τα Self check out ταμεία.

Οι αριθμοί δίνουν ανάγλυφα την εικόνα καθώς η αλυσίδα σουπερμάρκετ ήδη διαθέτει δίκτυο που ξεπερνάει τα 600 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μόνο τo 2021 άνοιξαν 65 καταστήματα, ενώ ο αντίστοιχος σχεδιασμός για το 2022 προβλέπει ότι θα ανοίξουν -ή και θα ξεπεράσουν- τα 60 καταστήματα.

