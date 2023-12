Τα σεμινάρια του επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Certified Chief Risk Officer»

Ο "Hellenic Association of Risk Managers" (www.harima.gr) μέλος της FERMA (Federation European of Risk Management Associations, www.ferma.eu) & της FECMA (Federation of European Credit Management Associations, www.fecma.eu), με την υποστήριξη του "Academics University of London Worldwide" και του ΣΕΒ και σε συνεργασία με το Risk Training Institute της ICAP CRIF, παρουσιάζουν τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, ενότητες του επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος "Certified Chief Risk Officer (C-CRO)".

Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Business interruption

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας ενός unit ή ενός οργανισμού που έχει επέλθει από αιφνίδια διακοπή εργασιών. Η προετοιμασία για την αντιμετωπίση ενός τέτοιου κινδύνου είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για κάθε οργανισμό και πρέπει να υπάρχει πλάνο αντιμετώπισης προς εκτέλεση για κάθε τέτοια περίπτωση.

Εναρξη 5/12 Διάρκεια 4 ώρες Κόστος €200 Early bird €160

Health and Safety Risk

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των κινδύνων που προκύπτουν τόσο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων όσο και των κινδύνων που προκύπτουν κατά την λειτουργία μιας εγκατάστασης. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι συνέπειες για την επιχείρηση και για τους πελάτες της, καθώς και οι θεσμοί για την πρόληψη των κινδύνων. Τέλος, αναφέρονται οι τρόποι για την σύγχρονη διαχείρισή τους.

Εναρξη 7/12 Διάρκεια 8 ώρες Κόστος €400 Early bird €320

Fraud Prevention

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από το οικονομικό έγκλημα που διαπράττεται στο επαγγελματικό περιβάλλον. Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι εστιασμένη στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ανακύπτουν από τις εγκληματικές πράξεις και τις παραλείψεις προσώπων εντός και εκτός του φορέα, καθώς και στην μελέτη των τρόπων αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων.

Εναρξη 13/12 Διάρκεια 4 ώρες Κόστος €200 Early bird €160