Σπανούλης-Διαμαντίδης στην EuroBasket «Dream Team» της 20ετίας

Ελληνικό χρώμα έχει η καλύτερη πεντάδα Ευρωμπάσκετ της τελευταίας εικοσαετίας. Και αυτό γιατί οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας συμπεριέλαβαν με την ψήφο τους σε αυτή δύο παίκτες που τίμησαν την εθνική Ελλάδας φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος «ανέλαβε» το ρόλο του σούτινγκ γκαρντ, και τον Δημήτρη Διαμαντίδη που καλύπτει τη θέση του σμολ φόργουορντ.

Πάντως, εξίσου σπουδαίοι παίκτες συμπληρώνουν την κορυφαία πεντάδα των τελευταίων 20 χρόνων σε Ευρωμπάσκετ, η οποία χαρακτηρίζεται ως "Dream Team".

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ο πόιντ γκαρντ, ο Ντιρκ Νοβίτσκι παίζει ως πάουερ φόργουορντ και ο Πάου Γκασόλ καλύπτει τη θέση του σέντερ.

