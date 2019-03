Κίνα: Στους 26 οι νεκροί από τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο

Εικοσιέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από τροχαίο δυστύχημα ενός τουριστικού λεωφορείου στην κεντρική επαρχία Χουνάν της Κίνας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Πενηνταέξι άνθρωποι επέβαιναν στο όχημα, ανάμεσά τους 53 τουρίστες, δύο οδηγοί και ένας ξεναγός.

Οι τραυματίες, εκ των οποίων πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε τρία νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε το AP.

Οι δύο οδηγοί κρατούνται.

BREAKING: Twenty-six dead, 28 injured after tour bus catches fire on a highway in central China, authorities say. https://t.co/qM4GuLYNEw

