Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολή γιόγκα στις ΗΠΑ

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολή γιόγκα στην πόλη Ταλαχάσι της Φλόριντα προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, πριν αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός αρχηγός της αστυνομίας Μάικλ ΝτιΛίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο στούντιο Hot Yoga που βρίσκεται μέσα σε μικρό εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα Ταλαχάσι της νοτιοανατολικής πολιτείας Φλόριντα. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς στις 5.37 μ.μ. τοπική ώρα της Παρασκευής (00.37 ώρα Ελλάδας του Σαββάτου) και η αντίδρασή της ήταν άμεση, είπε ο ΝτιΛιο.

"Ο ένοπλος είναι νεκρός. Νωρίτερα, είχαμε αναφέρει ότι ένα θύμα πέθανε. Έχουμε ένα ακόμη θύμα που κατέληξε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Και υπάρχουν πέντε ακόμη άνθρωποι που φέρουν τραύματα και είναι σε κρίσιμη κατάσταση", είπε ο ΝτιΛίο στους δημοσιογράφους.

"Όλα δείχνουν ότι η ενέργεια αυτή διαπράχθηκε από ένα πρόσωπο", πρόσθεσε. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για μαρτυρίες στην προσπάθειά της να εξακριβώσει τα στοιχεία του άνδρα που πυροβόλησε, να μάθει τα πιθανά κίνητρά του και τις διασυνδέσεις του με τα θύματα, επεσήμανε ο επικεφαλής της αστυνομίας

Περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώνονται επανειλημμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη μιας αυστηρότερης νομοθεσίας για τον έλεγχο των όπλων.

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER