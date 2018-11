Βουλευτής Β. Ιρλανδίας: Φαίνεται ότι πάμε σε μη συμφωνία

«Φαίνεται ότι κατευθυνόμαστε σε μη συμφωνία», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας, Jeffrey Donaldson.

Πρόσθεσε ότι «ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να πληρώσει ούτε σεντ στην ΕΕ, το οποίο σημαίνει μεγάλη αύξηση για το Δουβλίνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ιρλανδική κυβέρνηση φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση για το θέμα».

Looks like we’re heading for no deal. Such an outcome will have serious consequences for economy of Irish Republic. In addition, UK won’t have to pay a penny more to EU, which means big increase for Dublin. Can’t understand why Irish Government seems so intent on this course. https://t.co/1L4WF1n85N