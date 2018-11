Ο Βέμπερ επικεφαλής υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν

Η ευρωπαϊκή δεξιά επέλεξε τον Μάνφρεντ Βέμπερ ως τον επικεφαλής υποψήφιο για τις εκλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επόμενο έτος, βάζοντας τον Γερμανό χριστιανοδημοκράτη σε ισχυρή θέση να γίνει ο επόμενος πρόεδρός της.

Ο κ. Βέμπερ, 46 ετών, είναι λίγο γνωστός εκτός Βρυξελλών και Βαυαρίας, αλλά βγήκε νικητής έναντι του Alex Stubb, του πρώην Φινλανδού πρωθυπουργού, κερδίζοντας ποσοστό κοντά στο 80%, εξασφαλίζοντας 492 ψήφους από τις 619, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

O Bέμπερ έκανε μια εκστρατεία με θεματολογία που σχετιζόταν με την προστασία του κοινωνικού μοντέλου του μπλοκ από γεωπολιτικές αναταραχές, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη των χριστιανικών αξιών.

Congratulations to @ManfredWeber on his election as @epp #Spitzenkandidat for the 2019 #EuropeanElections! Looking forward to working with you over the coming months for a stronger and more inclusive #Europe. #FutureofEurope #EPPHelsinki #EPPCongress pic.twitter.com/fBqn4qkbMA