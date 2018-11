Υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο

Η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οπως μεταδίδει το Reuters, σε ετήσια βάση, σημείωσε άνοδο κατά 0,9%.

