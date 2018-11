Κατέβασε ταχύτητα η απασχόληση στην ευρωζώνη το γ΄ τρίμηνο

Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνθηκε το τρίτο τρίμηνο στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η απασχόληση ενισχύθηκε 0,2% σε τριμηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια κινήθηκε ανοδικά κατά 1,3%. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,4%.

