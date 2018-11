BBC: Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής η Μέι

Οι οπαδοί του Brexit στο Συντηρητικό κόμμα της Τερέζα Μέι θα καταθέσουν πιθανότατα πρόταση μομφής εναντίον της την Πέμπτη, σύμφωνα με την πολιτική συντάκτρια του BBC, Λόρα Κούνσμπεργκ, επικαλούμενη ανώτατο στέλεχος των Τόρις.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κα. Κούνσμπεργκ ανέφερε ότι οι υπέρμαχοι του Brexit είναι τόσο θυμωμένοι για το προσχέδιο συμφωνίας της κα. Μέι που στέλνουν γράμματα στον επικεφαλής επιτροπής των Συντηρητικών που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση οποιαδήποτε πρόκληση στην ηγεσία του κόμματος.

«Υψηλόβαθμο στέλεχος των Τόρις μου λέει ότι ο θυμός των οπαδών του Brexit είναι τόσο μεγάλος που φαίνεται πολύ πιθανό το αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης αύριο- στέλνονται διαρκώς γράμματα» έγραψε στο Twitter η συντάκτρια του BBC.

Senior tory tells me Brexiteer anger so high that seems likely there will be a call for no confidence vote tomorrow - letters going in -

Η ίδια τόνισε πως φαίνεται ότι ορισμένοι βουλευτές των Τόρις εγκαταλείπουν τη στάση αναμονής και περνούν στη δράση.

No way of knowing exactly how and if this will happen - but hearing same as @SamCoatesTimes - seems some Brexiteers are switching position from wait and see to moving now