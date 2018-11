BBC: Δεν έχουν συγκεντρωθεί οι απαραίτητες 48 επιστολές κατά της Μέι

Το αρμόδιο συμβούλιο του Συντηρητικού Κόμματος δεν έχει λάβει ακόμη τις 48 επιστολές από βουλευτές που απαιτούνται για να εκκινηθεί η διαδικασία για άρση εμπιστοσύνης κατά της βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, σύμφωνα πληροφορίες του BBC.

Graham Brady has been to see thei Chief Whip in House of Commons - has told Julian Smith 48 letter threshold as not (yet) been reached