Διάταγμα για εφαρμογή στρατιωτικού νόμου από τον Ποροσένκο

Διάταγμα για εφαρμογή στρατιωτικού νόμου, από σήμερα Δευτέρα, διάρκειας δύο μηνών, υπέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Πέδρο Ποροσένκο. Εκκρεμεί έγκρισή του από το κοινοβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με κορυφαίους επικεφαλής Ασφαλείας και Άμυνας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι επικριτές του Ποροσένκο φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το γεγονός για να αναβάλει τις προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο, καθώς οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να κερδίζει.

Ο στρατιωτικός νόμος θα δώσει στους κρατικούς θεσμούς μεγαλύτερη εξουσία, περιορίζοντας πολιτικές ελευθερίες όπως δημόσιες συγκεντρώσεις και ελεύθερη μετακίνηση στη χώρα.

«Τέτοια γεγονότα αναμένεται να ενδυναμώσουν την υποστήριξη προς τον Ποροσένκο, καθώς μία βασική στρατηγική του ήταν να δώσει έμφαση στις ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη Ρωσία, καθώς και στη σπουδαιότητα της αναβάθμισης του ουκρανικού στρατού», σημειώνει η Emily Ferres, ειδική για τη Ρωσία στο think tank, Royal United Services Institute.

Η Ρωσία έχει συλλάβει 24 Ουκρανούς ναύτες που βρίσκονταν χθες πάνω στα τρία πλοία του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού στον Πορθμό Κερτς, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τη Ρωσίδα επίτροπο ανθρωπίνων δικαωμάτων Τατιάνα Μοσκάλκοβα.

Η επίτροπος είπε ότι τρεις από τους ναύτες τραυματίστηκαν κατά το συμβάν και αναρρώνουν στο νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή τους δεν είναι κρίσιμη. Κατά το Κίεβο, οι τραυματίες είναι έξι.

Την ίδια ώρα συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να συζητήσει τη σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αφότου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν χθες τρία ουκρανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Κερτς.

Την έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ ζήτησαν τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία, κατά τις ίδιες πηγές. Η Μόσχα ζήτησε η συνεδρίαση να γίνει στις 11:00 (18:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ένας διπλωμάτης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Κίεβο κατήγγειλε μια «άφρονα ενέργεια της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» και υποστήριξε ότι αυτή η «επίθεση» ήταν «προμελετημένη». Η Μόσχα επιβεβαίωσε τη σύλληψη των τριών μικρών ουκρανικών πολεμικών και τη «χρήση όπλων», κατηγορώντας τα σκάφη του ουκρανικού ΠΝ ότι επιδίδονταν σε «παράνομες ενέργειες» και έκαναν «επικίνδυνους ελιγμούς» στα «ρωσικά χωρικά ύδατα».

Το στενό του Κερτς, η μοναδική θαλάσσια οδός που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα, αποτελεί πόρο τεράστιας στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η σύλληψη από τη Ρωσία τριών μικρών πλοίων του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού ανοικτά της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας την Κυριακή συνάδει πλήρως με το διεθνές και το εσωτερικό δίκαιο.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε τα ουκρανικά πλοία ότι εισήλθαν παράνομα στα ρωσικά χωρικά ύδατα και ότι αγνόησαν τις προσπάθειες των Ρώσων συνοριοφυλάκων να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Το Κίεβο υποστήριξε πως τα πλοία του δεν έκαναν τίποτα επιλήψιμο και κατηγόρησε τη Ρωσία για στρατιωτική επιθετικότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση αν οι συνέπειες του συμβάντος μπορεί να επηρεάσουν μια σχεδιαζόμενη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) στην Αργεντινή αργότερα αυτό τον μήνα, ο Πεσκόφ είπε πως τα σχέδια για την πραγματοποίηση της συνάντησης εξακολουθούν να ισχύουν.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προκάλεσε σκόπιμα ένα συμβάν στον Πορθμό Κερτς κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας την Κυριακή, προκειμένου να δημιουργήσει πρόσχημα για την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

«Μία παραβίαση σημειώθηκε και επικίνδυνες μέθοδοι χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και δημιούργησε απειλή και κινδύνους για την ομαλή μετακίνηση πλοίων σε αυτόν τον ναυτικό δίαυλο», ανάμεσα στην Αζοφική και την Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως θα απαντήσει «σκληρά» σε όποιες προσπάθειες «υπονόμευσης της κυριαρχίας και ασφάλειας» της χώρας, τονίζοντας πως το περιστατικό στα στενά Κερτς «ήταν μια προσχεδιασμένη πρόκληση προκειμένου να υπάρξει πρόσχημα για επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στη Μόσχα».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προκάλεσε σκοπίμως το περιστατικό στο στενό του Κερτς, κοντά στην Κριμαία, όπου η Ρωσία συνέλαβε τρία ουκρανικά πλοία.

Στο Βερολίνο, ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον αποκλεισμό του θαλάσσιου διαύλου προς την Αζοφική Θάλασσα. «Είναι σημαντικό να αρθεί ο αποκλεισμός», έγραψε στο Twitter ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, καλώντας τη Ρωσία και την Ουκρανία να προχωρήσουν σε «αποκλιμάκωση».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ανησυχία για το συμβάν. «Ως παράκτια χώρα της Μαύρης Θάλασσας, υπογραμμίζουμε ότι η διέλευση μέσω του Πορθμού Κερτς δεν πρέπει να αποκλεισθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία απευθύνεται έκκληση για αποφευχθούν κινήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Στη Βαρσοβία, το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση των διεθνών κανόνων μέσω της επιθετικής της συμπεριφοράς κατά των ουκρανικών πλοίων στην Αζοφική Θάλασσα.

«Καταδικάζουμε με σφοδρότητα την επιθετική συμπεριφορά της Ρωσίας και καλούμε την ηγεσία της χώρας να σεβασθεί το διεθνές δίκαιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε τη ρωσική κατάληψη ουκρανικών σκαφών στα στενά Κερτς, τονίζοντας πως η Ευρώπη θα στηρίξει την Ουκρανία.

«Καταδικάζω τη χρήση βίας από τη Ρωσία στη Θάλασσα Αζόφ. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να επιστρέψουν τους Ουκρανούς ναύτες, τα πλοία και να αποφύγουν περαιτέρω προκλήσεις», δήλωσε σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο. «Η Ευρώπη θα στηρίξει ενωμένη την Ουκρανία», τόνισε.

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations.

I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today.

Europe will stay united in support of Ukraine.