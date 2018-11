Τραμπ: Θα κόψουμε τις επιδοτήσεις της GM

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει την κατάργηση των επιδοτήσεων προς τη General Motors, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τη Δευτέρα η μεγαλύτερη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε πως θα βάλει «λουκέτο» σε τέσσερα εργοστάσια στις ΗΠΑ και θα απολύσει χιλιάδες εργαζομένους.

Ο κ. Τραμπ επέκρινε τη General Motors γιατί δεν έκλεισε εγκαταστάσεις στο Μεξικό και την Κίνα. «Οι ΗΠΑ έσωσαν τη General Motors και αυτό είναι το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που παίρνουμε! Εξετάζουμε τώρα να καταργήσουμε όλες τις επιδοτήσεις προς τη General Motors, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including....