Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με Πούτιν

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, επικαλούμενος την τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία.

«Δεδομένου ότι τα πλοία και οι ναύτες δεν επιστράφηκαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία, αποφάσισα ότι θα ήταν καλύτερο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ακυρώσω την προγραμματισμένη συνάντηση μου με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Προσβλέπω σε μια άλλη εποικοδομητική συνάντηση μόλις επιλυθεί η κατάσταση αυτή» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!