Τραμπ: Ο Μαρκ Μίλεϊ νέος αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διορίσει τον στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ στη θέση του αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter πως ο 60χρονος Μίλεϊ, πτυχιούχος του πανεπιστημίου Πρίνστον ο οποίος συμμετείχε στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν και είναι τώρα αρχηγός του επιτελείου του στρατού ξηράς, θα διαδεχτεί τον Τζόζεφ Ντάνφορντ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

I am pleased to announce my nomination of four-star General Mark Milley, Chief of Staff of the United States Army – as the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, replacing General Joe Dunford, who will be retiring....