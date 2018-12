Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας θα στήριζε πρόταση δυσπιστίας κατά της Μέι

Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) θα στηρίξει μία κίνηση του Εργατικού Κόμματος για άρση εμπιστοσύνης έναντι της Πρωθυπουργού, σημείωσε η επικεφαλής του, Νίκολα Στέρτζον.



«Εάν οι Εργατικοί, ως αξιωματική αντιπολίτευση, καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας σε αυτή την ανίκανη κυβέρνηση αύριο, το SNP θα την υποστηρίξει και μετά θα μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί για να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να σταματήσουμε το Brexit σε μία άλλη ψηφοφορία. Αυτό το χάλι δεν μπορεί να συνεχιστεί –οπότε τι λέτε;», υπογραμμίζει μέσω Twitter.

So @jeremycorbyn - if Labour, as official opposition, lodges motion of no confidence in this incompetent government tomorrow, @theSNP will support & we can then work together to give people the chance to stop Brexit in another vote. This shambles can’t go on - so how about it?