Τέσσερις νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Άγκυρα

Τουρκική αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας έπεσε πάνω σε ανισόπεδη διάβαση και δύο βαγόνια της ανατράπηκαν στην Άγκυρα, μετέδωσε το CNN Turk.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Άγκυρας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει διασώστες να έχουν σπεύσει στον τόπο του δυστυχήματος, όπου τα βαγόνια έχουν παγιδευτεί κάτω από τα κατεστραμμένα μεταλλικά συντρίμμια μιας ανισόπεδης διάβασης στο σιδηροδρομικό σταθμό Marsandiz, δυτικά της Άγκυρας.

#BREAKING Many reportedly wounded after an high speed train collided and derailed in Turkey's Ankara pic.twitter.com/J1dk9UhkGM