ΗΠΑ: Αποχώρηση του υπ. Εσωτερικών ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Ryan Zinke, θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση στο τέλος του έτους, μετά από θητεία σχεδόν δυο ετών, έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter, χωρίς ωστόσο να δίνει λόγο για την αποχώρηση αυτή.

«Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τον νέο υπουργό Εσωτερικών την επόμενη εβδομάδα», έγραψε ο κ. Τραμπ.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......