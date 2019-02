Ο Τραμπ κατεβάζει τους τόνους για Huawei

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να προσφέρει «κλάδο ελαίας» στη Huawei την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να «μπλοκάρουν» νέες τεχνολογίες.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο κ. Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει τις ανησυχίες ότι η κινεζική τεχνολογική εταιρεία αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Θέλω οι ΗΠΑ να κερδίζουν μέσα από τον ανταγωνισμό, όχι μπλοκάροντας πιο εξελιγμένες τεχνολογίες» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος.

Μολονότι δεν ανέφερε το όνομα της Huawei, το «τιτίβισμα» υποδηλώνει ότι παίρνει αποστάσεις από την πολιτική αξιωματούχων της κυβέρνησης του, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες έχουν ασκήσει πιέσεις σε συμμάχους των ΗΠΑ να αποκλείσουν τη Huawei από συμβόλαια για δίκτυα 5G.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!