Η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε δύο ινδικά αεροσκάφη

Το Πακιστάν «κατέρριψε» δύο ινδικά αεροσκάφη μέσα στον εναέριο χώρο του, ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού στο Twitter, μία ημέρα αφού ινδικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα μέσα στο Πακιστάν για πρώτη φορά από το 1971.

«Σε απάντηση στα πλήγματα της πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα το πρωί (…) η ινδική Πολεμική Αεροπορία πέρασε τη Γραμμή Ελέγχου», τα ντε φάκτο σύνορα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν στη διαφιλονικούμενη περιοχή του Κασμίρ, δήλωσε ο στρατηγός Ασίφ Γκάφουρ.

«Η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε δύο ινδικά αεροπλάνα στον πακιστανικό εναέριο χώρο», πρόσθεσε. Ένα από τα αεροπλάνα κατέπεσε στο ινδικό Κασμίρ και το άλλο στο πακιστανικό Κασμίρ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας διεξήγαγε πλήγματα «στην άλλη πλευρά της Γραμμής Ελέγχου» εναντίον «μη στρατιωτικών στόχων, αποφεύγοντας τα ανθρώπινα θύματα και τις παράπλευρες ζημιές».

«Μόνος στόχος ήταν να καταδείξουμε το δικαίωμά μας, την επιθυμία μας και την ικανότητά μας στην αυτοάμυνα», τόνισε το υπουργείο. «Δεν έχουμε κανέναν σκοπό κλιμάκωσης αλλά είμαστε απολύτως έτοιμοι να το κάνουμε, αν αναγκαστούμε», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του ινδικού κρατιδίου Τζαμού και Κασμίρ είχε επισημάνει νωρίτερα ότι πακιστανικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν για μικρό χρονικό διάστημα τη Γραμμή Ελέγχου, προτού απωθηθούν από την ινδική Πολεμική Αεροπορία.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι το Πακιστάν άρχισε να βομβαρδίζει με βαρέα όπλα κατά μήκος της Γραμμής Ελέγχου.

«Ο ινδικός στρατός ανταπέδωσε και τα στοχευμένα πυρά μας είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή πέντε θέσεων και αρκετές απώλειες», επεσήμανε ο εκπρόσωπος.

Στο μεταξύ, η Ινδή υπουργός Εξωτερικών Σούσμα Σουάραζ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της δεν επιθυμεί μια κλιμάκωση με το Πακιστάν.

Η Ινδία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα πακιστανικό αεροσκάφος στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ, όμως στη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισής του καταρρίφθηκε από το Πακιστάν ένα ινδικό αεροσκάφος.

«Στρατιώτες στο έδαφος είδαν το πακιστανικό αεροσκάφος να πέφτει από τον ουρανό στην πακιστανική πλευρά. Σε αυτή την επιχείρηση δυστυχώς χάσαμε ένα Mig-21. Ο πιλότος χάθηκε στη μάχη. Το Πακιστάν ισχυρίζεται ότι τον κρατά. Ελέγχουμε τις πληροφορίες», δήλωσε ο Ραβίς Κουμάρ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας.

Προς το παρόν, σημειώνει το ΑΠΕ, το Πακιστάν δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση για το συμβάν.

Το Πακιστάν θα κλείσει τον εναέριο χώρο του «μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έκλεισε επισήμως τον εναέριο χώρο μέχρι νεωτέρας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «εξαιτίας των συνθηκών».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κάλεσε σήμερα την Ινδία και το Πακιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν με κάθε κόστος την κλιμάκωση. Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, σε ανακοίνωσή του ο Πομπέο επεσήμανε ότι έχει συνομιλήσει με τους ομολόγους του της Ινδίας και του Πακιστάν και τους «ενθάρρυνε να θέσουν ως προτεραιότητα την άμεση επικοινωνία και να αποφύγουν περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες».

Στο μεταξύ ινδικές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν σήμερα τις πτήσεις τους προς τουλάχιστον έξι πόλεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ αρκετά αεροδρόμια έχουν κλείσει εξαιτίας της οξυμένης κατάστασης με το γειτονικό Πακιστάν. Οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo, GoAir, Jet Airways και Vistara ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις προς αρκετά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί προσωρινά ή βρίσκονται σε αναμονή.

Οι αεροπορικές εταιρείες επεσήμαναν σε ανάρτησή τους στο Twitter ότι έχουν επηρεαστεί οι πτήσεις προς διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αμριτσάρ, η Τσαντιγκάρθ, η Τζάμου, η Λεχ και η Σριναγκάρ.

Παράλληλα οι αρχές της Ινδίας έκλεισαν σήμερα αρκετά αεροδρόμια στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πακιστανικά πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ινδικό εναέριο χώρο. «Η Ινδία δεν επιθυμεί την κλιμάκωση» και «θα συνεχίσει να δρα με υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση», δεσμεύθηκε η υπουργός από την Κίνα. Αναφερόμενη στα πλήγματα που εξαπέλυσε η ινδική Πολεμική Αεροπορία χθες Τρίτη εναντίον στρατοπέδου εκπαίδευσης εξτρεμιστών, εξήγησε ότι η επιχείρηση δεν ήταν στρατιωτική, διότι «δεν είχε στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις» του Πακιστάν.

More footage from the crash site of an Indian warplane after it was shot down by Pakistan jets pic.twitter.com/wDYFcZ9UOQ